Çin Donanması'ndan Veda Töreni

Güncel

ZHOUSHAN, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentindeki limanda Çin Donanması'na ait filo için düzenlenen veda töreni, 15 Aralık 2024.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait bir filo, Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki sularda refakat görevini devralmak üzere Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentindeki bir askeri limandan yola çıktı. (Fotoğraf: Yang Haifan//Xinhua)