Çin Donanması Okyanus Eğitimini Tamamladı - Son Dakika
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Çin Donanması Okyanus Eğitimini Tamamladı

Qijiguang ve Jinggangshan gemileri, 35 gün süren eğitim ve ziyaret görevini başarıyla tamamladı.

01.11.2024 16:41
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GUANGZHOU, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin donanmasına ait Qijiguang ve Jinggangshan gemileri 35 gün süren okyanus eğitimi ve yabancı ülke ziyareti görevlerini tamamlayarak Cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang şehrindeki askeri limana geri döndü.

28 Eylül'de başlayan görev süresince yaklaşık 7.000 deniz mili yol kat eden gemiler, Pasifik ve Hint okyanuslarını geçip Güney Çin Denizi, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nde seyahat etti.

Gemiler, görev kapsamında Malezya ve Bangladeş'i ziyaret edip Singapur'da teknik mola verdi.

Göreve katılan Deniz Mühendislik Üniversitesi'nin 1.300'ü aşkın öğrenci ve eğitmenin arasında Kamboçya gibi 6 ülkeden 18 yabancı askeri öğrenci de yer aldı.

Filo, görev süresince navigasyon becerileri eğitimine odaklanarak yabancı meslektaşlarıyla aktif olarak görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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