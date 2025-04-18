Çin-Endonezya Bakanlar Toplantısı Beijing'de

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, 1. Çin- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Diyaloğu Bakanlar Toplantısı'nın 21 Nisan'da Çin'in başkenti Beijing'de yapılacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang Yi ile Savunma Bakanı Dong Jun'un toplantıya eş başkanlık edeceğini söyledi.

Sözcü, Endonezya tarafından ise Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in toplantıya katılacağını belirtti.