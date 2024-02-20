Çin, Endonezya ile İlişkilerin Gelişimini İleri Taşımak İstiyor

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BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Endonezya'da sorunsuz ve başarıyla gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, ikili ilişkilerin sürdürülebilir, sağlam ve istikrarlı gelişimini ileri taşımak üzere Endonezya ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Endonezya'da 14 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde eski bir general olan ve daha önce üç dönemde adaylığını koyan Prabowo Subianto seçimi kazanmıştı.

Mao, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, "Sorunsuz ve başarılı bir cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştiren Endonezya'yı kutluyoruz" dedi.

Endonezya'nın Çin'in dostane bir komşusu olduğunu kaydeden Mao, Endonezya halkının seçiminin, ülkenin gelecek ve refahına hizmet edeceğine inandıklarını belirtti.

Mao, "Çin, ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme ana temasına bağlılığı sürdürmek, üst düzey stratejik karşılıklı güven oluşturmak, her alanda stratejik işbirliğini derinleştirmek, ayrıca iki halka daha fazla fayda getirmek üzere Çin-Endonezya ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlam ve istikrarlı büyümesini ileri taşımak için Endonezya ile çalışmayı sürdürmeye istekli" dedi.