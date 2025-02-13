Çin: Grönland İddiaları BM Üzerinden Ele Alınmalı - Son Dakika
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Çin: Grönland İddiaları BM Üzerinden Ele Alınmalı

Çin, Trump'ın Grönland üzerindeki mülkiyet iddialarının BM Şartı doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

13.02.2025 16:19
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Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk Grönland bölgesinin mülkiyeti ve kontrolüne sahip olma iddiasının, BM Şartı'nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda ele alınması gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Trump'ın Grönland konusundaki iddiaları ile Arktik bölgesi işbirliği ve mücadelelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA muhabirinin, Trump'ın Grönland'ı kontrol etme iddiasının Arktik bölgesinde yeni oluşabilecek ticaret rotalarını ve Çin'in bölgedeki proje ve işbirliklerini nasıl etkileyebileceği sorusunu yanıtlayan Sözcü Guo, "Çin, bu tür meselelerde daima Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun hareket edilmesi gerektiğine inanıyor." dedi.

Guo, Çin'in, Arktik işbirliğinin önemli bir paydaşı olduğunu, Arktik bölgesindeki faaliyetlerinde ve farklı taraflarla işbirliğinde daima karşılıklı saygı, kazan-kazan işbirliği ve sürdürülebilirlik ilkelerini izlediğini ve bölgede barış ve istikrarın korunması ile sürdürülebilir kalkınmayı desteklediğini belirtti.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." demişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Politika, Grönland, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin: Grönland İddiaları BM Üzerinden Ele Alınmalı - Son Dakika

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