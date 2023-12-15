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Çin, Güney Çin Denizi'ndeki ihlal ve provokasyonları durdurmaya çağırıyor - Son Dakika
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Çin, Güney Çin Denizi'ndeki ihlal ve provokasyonları durdurmaya çağırıyor

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Filipinler ve ABD'nin Ren'ai Jiao resifine yönelik ihlal ve provokasyonları durdurmalarını istedi. Zhang, Çin'in egemenliğini ve denizcilik haklarını korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti.

Çin, Güney Çin Denizi\'ndeki ihlal ve provokasyonları durdurmaya çağırıyor
15.12.2023 - 17:51,  Güncelleme: 17:52
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BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ilgili ülkeleri Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait olan Ren'ai Jiao resifine yönelik ihlal ve provokasyonları derhal durdurmaya çağırdı.

Zhang, söz konusu açıklamayı Cuma günkü basın toplantısında Filipinler ve ABD'nin Ren'ai Jiao ile ilgili son hamlelerine ilişkin soru üzerine yaptı.

Filipinler'in Çin tarafından tekrarlanan caydırma çağrılarını ve uyarıları göz ardı ederek, Ren'ai Jiao resifinde yasalara aykırı şekilde "karaya oturtulan" askeri gemiye inşaat malzemesi götürmek amacıyla, 10 Aralık'ta Çin'in Nansha Qundao adaları bölgesinde bulunan resifin yakınlarındaki sulara girmek üzere gemiler gönderdiğini belirten Zhang, Filipinler'in bu süreçte tehlikeli eylemlerde bulunduğunu ve kasıtlı olarak Çin Sahil Güvenlik gemisine çarpmaya çalışıp gemide çiziklere yol açtığını söyledi.

Sözcü, bununla yetinmeyen Filipinler ordusundan bazı askerlerin yasadışı şekilde "karaya oturtulan" gemiye gizlice çıkıp, bunu da ilan ettiğini belirtti.

Çin Sahil Güvenliği'nin yasalara uygun olarak gerekli tedbirleri aldığını ve profesyonel, itidalli, makul ve meşru davrandığını belirten Zhang, Çinli ordu yetkililerinin Filipinler'e diplomatik girişimlerde bulunarak güçlü protestolarını ilettiğini ifade etti.

Çin'in Ren'ai Jiao ve komşu sular da dahil olmak üzere Nansha Qundao üzerinde tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu hatırlatan Zhang, Filipinler'in kasıtlı provokasyonunun ve meseleyi büyütmesinin, Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu ruhunu ciddi şekilde ihlal ederek bölgede barış ve istikrarı baltaladığını vurguladı.

Zhang ayrıca, bölge dışındaki bazı ülkelerin kötü niyetle hareket ederek ortalığı karıştırdığı ve hizipleşme yarattığı uyarısında bulundu.

Sözcü, "İlgili ülkeleri, durumun daha fazla tırmanmasını ve kötüleşmesini önlemek üzere ihlal ve provokasyonları derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Zhang, Çin'in kendi topraklarındaki egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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