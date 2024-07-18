Çin Güney Elektrik Şebekesi, Özbekistan'daki rüzgar enerjisi projelerine yatırım yaptı - Son Dakika
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Çin Güney Elektrik Şebekesi, Özbekistan'daki rüzgar enerjisi projelerine yatırım yaptı

Çin Güney Elektrik Şebekesi Limited Şirketi (CSG), Özbekistan'daki Bash ve Dzhankeldy rüzgar çiftlikleri projesinin yanı sıra 500 kilovoltluk enerji nakil şebekesinin kısmi hisse alımını tamamladı. CSG Başkan Yardımcısı Tang Yifeng, yaptığı konuşmada, Çin ve Özbekistan'ın yeşil enerji işbirliğini geliştirmesi için bundan daha iyi bir zamanlama olamayacağını söyledi. Projede yer alan rüzgar enerjisi çiftliklerinin 2025'te faaliyete geçmesi bekleniyor ve yılda 1,6 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltması hedefleniyor.

18.07.2024 15:22
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TAŞKENT, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Güney Elektrik Şebekesi Limited Şirketi (CSG), Özbekistan'daki Bash ve Dzhankeldy rüzgar çiftlikleri projesinin yanı sıra 500 kilovoltluk enerji nakil şebekesinin kısmi hisse alımını tamamladı.

CSG Başkan Yardımcısı Tang Yifeng, Salı günü hisse devrinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerleten Çin ve Özbekistan'ın yeşil enerji işbirliğini geliştirmesi için bundan daha iyi bir zamanlama olamayacağını söyledi.

Tang, şirketin, ortaklarıyla karşılıklı avantajları değerlendirerek yüksek standartlı, insan merkezli ve sürdürülebilir simgesel yeşil enerji işbirliği projeleri inşa etmeyi umduğunu söyledi.

Özbekistan Enerji Bakanı Curabek Mirzamahmudov ise törende yaptığı konuşmada, Çin ve Özbekistan'ın bu yılın Ocak ayında ilişkilerini yeni dönemde her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığa yükselttiğini hatırlattı. Ülkesinin güvenilir dost ve ortaklar olarak Çin'le çalışmaya, birbirlerine saygı duymaya, birbirini anlayıp desteklemeye devam edeceğini belirten Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerde daha verimli sonuçlar elde etmek üzere çeşitli alanlardaki pragmatik işbirliğini teşvik etme konusunda da istekli olduklarını vurguladı.

CSG ve Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi ACWA Power tarafından ortaklaşa inşa edilip işletilen ve Buhara bölgesinde yer alan Bash ve Dzhankeldy rüzgar enerjisi çiftlikleri, toplam 1 milyon kilovatsaat kurulu güce sahip.

2025'te faaliyete geçmesi beklenen projenin yılda 1,6 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltması hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua

Özbekistan, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Güney Elektrik Şebekesi, Özbekistan'daki rüzgar enerjisi projelerine yatırım yaptı - Son Dakika

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