Çin Günü'nde İşbirliği Vurgusu

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FRANKFURT, 19 Kasım (Xinhua) -- Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 27. Euro Finans Haftası çerçevesinde düzenlenen 10. Çin Günü etkinliğinde konuşan Bank of China Başkan Yardımcısı Zhang Xiaodong, 18 Kasım 2024.

27. Euro Finans Haftası çerçevesinde pazartesi günü düzenlenen 10. Çin Günü etkinliğinde uzmanlar, Çin ve Almanya'nın parçalanma tehdidi altındaki küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Finans sektörü için Avrupa'nın en büyük platformlarından biri olan Euro Finans Haftası her yıl Kasım ayında düzenleniyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen Çin Günü ise spesifik olarak Çin-Avrupa, özellikle de Çin ile Almanya arasındaki finans, ekonomi ve ticaret alanlarındaki işbirliği fırsatlarının keşfedilmesine odaklanıyor. (Fotoğraf: Liu Xiang/Xinhua)