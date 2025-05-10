Çin, Hindistan ve Pakistan'a Barış Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerilim hakkında değerlendirmelerde bulunarak iki ülkeye genel barış ve istikrar adına hareket etme ve sükunet ve itidallerini koruma çağrısı yaptı.

Basında yer alan haberlere göre Pakistan, Hindistan'ın cumartesi günü sabah saatlerinde Nur Han Hava Üssü'nün de aralarında bulunduğu hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıya kararlılıkla karşılık vereceklerini söyleyen Pakistan ise, "Bünyan-ı Marsus Operasyonu'nu" başlattı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki süregiden durumu yakından takip ettiklerini ve gerilimin artmasından büyük endişe duyduklarını kaydeden sözcü, iki tarafı genel barış ve istikrar adına hareket etmeye, sükunet ve itidallerini korumaya, barışçıl şekilde siyasi çözüm yoluna dönmeleri ve gerilimi daha fazla tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdıklarını vurguladı.

"Bu, hem Hindistan ve Pakistan'ın temel çıkarları hem de bölgedeki barış ve istikrar için önemlidir ve aynı zamanda uluslararası toplumun temennisidir" diyen sözcü, bu bağlamda yapıcı bir rol oynamaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.