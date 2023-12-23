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Çin'in Altay şehri, deri kayaklarıyla ünlü - Son Dakika
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Çin'in Altay şehri, deri kayaklarıyla ünlü

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Altay şehri, deri kayaklarıyla tanınıyor. Bu kayaklar zaman içinde geleneksel avlanma araçlarından modern spor ekipmanlarına dönüşerek bölgenin sembolü haline geldi ve turizmde popüler hale geldi.

Çin\'in Altay şehri, deri kayaklarıyla ünlü
23.12.2023 - 15:22,
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ALTAY, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Altay şehri, kayağın doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Buradaki halk, en eski kayak türleri arasında yer alan deri kayakları kullanmaya devam ediyor.

Zaman içinde bu kayaklar, geleneksel avlanma araçlarından modern spor ekipmanlarına dönüşerek bölgenin kültürel bir sembolü haline geldi ve turizmde popüler bir ürüne dönüştü.

Kaynak: Xinhua
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