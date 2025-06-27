Çin'in Ay Keşifleri BM'de Sergilendi

VİYANA, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler ve Viyana'daki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Li Song, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki BM Ofisi'nde Çin'in Ay keşiflerine ilişkin bir serginin açılış töreninde konuştu, 25 Haziran 2025.

Çin'in Ay'ın hem yakın hem de uzak tarafından topladığı Ay örnekleri çarşamba günü Birleşmiş Milletler'de ilk kez bir arada sergilendi.

Birleşmiş Milletler Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi'nin (COPUOS) 68. oturumu sırasında Çin, Viyana'daki BM Ofisi'nde Chang'e-5 ve Chang'e-6 görevlerinden getirilen örnekler de dahil olmak üzere Ay'ın 20 yıllık keşfini tanıtan bir sergiye ev sahipliği yaptı. (Fotoğraf: Wang Zhou/Xinhua)