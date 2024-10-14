Çin'in Derin Deniz No. 1 Gaz Sahası Başarıyla Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'in Derin Deniz No. 1 Gaz Sahası Başarıyla Faaliyete Geçti

Çin\'in Derin Deniz No. 1 Gaz Sahası Başarıyla Faaliyete Geçti

Shenhai Yihao, 9 milyar m³ doğalgaz ve 900.000 m³ petrol üretti; 2. aşamada kapasite artacak.

14.10.2024 15:41
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BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in bağımsız şekilde geliştirip inşa ettiği ilk ultra derin deniz doğalgaz sahası Derin Deniz No. 1 olarak da anılan Shenhai Yihao'da, bugüne kadar toplam 9 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz, 900.000 metreküpün üzerinde de petrol üretimi gerçekleştirildi.

Çin'de türünün en derin doğalgaz sahası olan Shenhai Yihao'daki faaliyetler, 25 Haziran 2021'de başladı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, doğalgaz sahasını geliştirmeyi amaçlayan 2. aşama projesi tamamen faaliyete geçtiğinde, Derin Deniz No. 1'in yıllık en yüksek üretiminin 3 milyar metreküpten 4,5 milyar metreküpe çıkmasının beklendiğini açıkladı. Böylelikle doğalgaz sahası, ülkenin enerji güvenliği için önemli bir doğalgaz kaynağı haline gelecek.

50 milyar metreküpün üzerinde kanıtlanmış doğalgaz rezervine sahip 2. aşama projesi, 12 derin deniz doğalgaz kuyusu, 14.000 tonun üzerinde ağırlığa sahip kapsamlı bir işleme platformu ve toplam uzunluğu yaklaşık 250 kilometre olan beş denizaltı boru hattı gibi tesislerden oluşuyor.

Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın Sanya kentine 150 kilometre mesafede yer alan Derin Deniz No. 1 maksimum 1.500 metre derinlikte faaliyet gösterebiliyor.

Kaynak: Xinhua

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