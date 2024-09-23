Çin\'in Dijital Yayıncılık Hacmi Artıyor

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1. ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri

2. 14. Çin Uluslararası Dijital Yayıncılık Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Çin Basın ve Yayın Akademisi tarafından hazırlanan yıllık bir rapora göre, Çin'in dijital yayıncılık sektörünün hacmi, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,08 artış göstererek 1,618 trilyon yuana (yaklaşık 228,89 milyar ABD doları) ulaştı.

ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

Çin'in dijital yayıncılık endüstrisinin hacmi, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,08 artış göstererek 1,618 trilyon yuana (yaklaşık 228,89 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Basın ve Yayın Akademisi tarafından hazırlanan rapor, Cumartesi günü Haikou kentinde başlayan 14. Çin Uluslararası Dijital Yayıncılık Fuarı'nda yayımlandı.

2023 yılı sonu itibarıyla Çinli çevrimiçi edebiyat okuyucularının sayısı 537 milyona ulaşarak rekor kırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)