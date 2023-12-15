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Çin'in Enerji Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika
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Çin'in Enerji Üretimi Artış Gösterdi

Çin'in enerji üretimi, Ekim ayına kıyasla Kasım ayında yüzde 8,4 oranında artarak hızlı bir büyüme kaydetti. Termik enerji üretimi yüzde 6,3, hidroelektrik üretimi yüzde 5,4 ve güneş enerjisi üretimi ise yüzde 35,4 artış gösterdi. Rüzgar enerjisi üretimi ise yüzde 26,6 artarken, nükleer enerji üretimi yüzde 2,4 azaldı. 2023 yılının ilk 11 ayında ülkenin elektrik üretimi yüzde 4,8 artarak 8,07 trilyon kilovat-saate ulaştı.

Çin\'in Enerji Üretimi Artış Gösterdi
15.12.2023 - 10:20,  Güncelleme: 10:21
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BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in enerji üretimi Ekim ayındaki yüzde 5,2'lik artışa kıyasla Kasım ayında yüzde 8,4 oranında artarak daha hızlı bir büyüme sergiledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cuma günü açıkladığı veriler detaylı incelendiğinde, termik enerji üretiminde yüzde 6,3 oranında, hidroelektrik üretiminde yüzde 5,4 oranında ve güneş enerjisi üretiminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,4 oranında artış görüldü.

Rüzgar enerjisi üretimi Kasım ayında düşüş eğilimini tersine çevirerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,6 artış kaydetti. Nükleer enerji üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında azaldı.

2023 yılının ilk 11 ayında ülkenin elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak yaklaşık 8,07 trilyon kilovat-saate ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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