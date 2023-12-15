Çin\'in Enerji Üretimi Artış Gösterdi

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in enerji üretimi Ekim ayındaki yüzde 5,2'lik artışa kıyasla Kasım ayında yüzde 8,4 oranında artarak daha hızlı bir büyüme sergiledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cuma günü açıkladığı veriler detaylı incelendiğinde, termik enerji üretiminde yüzde 6,3 oranında, hidroelektrik üretiminde yüzde 5,4 oranında ve güneş enerjisi üretiminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,4 oranında artış görüldü.

Rüzgar enerjisi üretimi Kasım ayında düşüş eğilimini tersine çevirerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,6 artış kaydetti. Nükleer enerji üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında azaldı.

2023 yılının ilk 11 ayında ülkenin elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak yaklaşık 8,07 trilyon kilovat-saate ulaştı.