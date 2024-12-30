Çin'in Keşif Gemisi Tan Suo San Hao Göreve Başladı - Son Dakika
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Çin'in Keşif Gemisi Tan Suo San Hao Göreve Başladı

104 metre uzunluğundaki Tan Suo San Hao, Hainan'da resmi görevine başladı. Buz kırma yeteneği var.

30.12.2024 15:17
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SANYA, 30 Aralık (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, çok amaçlı derin deniz bilimsel keşif ve arkeoloji gemisi Tan Suo San Hao, diğer adıyla Keşif No. 3 görülüyor, 29 Aralık 2024.

Tan Suo San Hao pazar günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde bulunan Yazhou Körfezi Bilim ve Teknoloji Kenti limanına ulaşarak burada resmi görevine başladı.

Yerli imkanlarla geliştirilip inşa edilen 104 metre uzunluğundaki Tan Suo San Hao gemisi yaklaşık 10.000 tonluk bir deplasmana, 15.000 deniz mili dayanımına ve 80 kişilik mürettebat kapasitesine sahip. Geminin hem ön hem de arka tarafında buz kırma yetenekleri bulunuyor. (Fotoğraf: Li Duojiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, Teknoloji, Arkeoloji, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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