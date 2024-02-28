Çin\'in Rongcheng kentinde karavan üretimi ve ihracatı artıyor

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JİNAN, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan ve önemli bir karavan üretim ve ihracat üssü olan Rongcheng kentinde, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,8 artışla 1,82 milyar yuan (yaklaşık 256 milyon ABD doları) tutarında ihraç değeri kaydedildi.

Rongcheng Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bürosu tarafından açıklanan rakamlara göre, kentin karavan üretim değeri 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,5 artarak 1,87 milyar yuana ulaştı.

Büronun verileri, Rongcheng kentinin 2022'de ülkenin toplam karavan ihracatının yüzde 57,5'ine tekabül eden 17.173 araç ihraç ettiğini ve toplamda 17.475 adet olan karavan üretiminin ise ülke toplamının yüzde 30'undan fazlasını oluşturduğunu gösterdi.

Başlıca alıcılar arasında Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ile diğer ülke ve bölgeler yer alıyor.

Rongcheng Compaks Yeni Enerjili Otomobil şirketinin genel müdürü Liu Shaoxun, 2023'te kentin karavan ihracatındaki artışı, kentin karavan odaklı eksiksiz sanayi zincirine bağladı. Rongcheng Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bürosu'na göre, kentte belirli bir büyüklüğün üzerinde 10 karavan imalat işletmesi ile karavanlar için yedek parça ve bileşen üreten 50'den fazla işletme bulunuyor.