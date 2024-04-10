1. Modern tarım faaliyetlerinden çeşitli görüntüler
Sonunda bahar geldi. Arılar vızıldarken Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin canlı renklerle bezeli tarlalarında çiftçiler yoğun bir tarım sezonuna hazır. Xinjiang bölgesi pamuk üretiminde lider konuma gelirken, modern teknolojilerin verimliliği nasıl artırdığını ve su tasarrufu sağladığını birlikte öğrenelim.
Beidou uydu navigasyon sisteminin kılavuzluk ettiği köylüler, plastik film serme, damlama sulama ve tohum ekimi gibi hassasiyet gerektiren işler için modern makineler kullanıyor.
Yeni ekim teknolojisi, "kuru ekim ve ıslak filizlendirme" gibi yüksek standartlı tarım arazisi uygulamalarıyla su tasarrufu sağlayarak üretim maliyetlerini düşürüyor.
Xinjiang bölgesi 2023 yılında 5,12 milyon ton pamuk üreterek ulusal toplamın yüzde 90'ından fazlasını oluşturdu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kashgar'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'in Xinjiang Bölgesi'nde Modern Tarım Faaliyetleri - Son Dakika
Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti. Bu teknolojiyle enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak. Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'nin Değirmenli beldesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, ailesinin evine götürüldükten sonra belde meydanında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ Valiliği, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle vatandaşların dönüş yapacağı tarihlerde trafik tedbirleri alınacağını duyurdu. İstanbul ve Ankara illerine giden kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli bir süre boyunca Tekirdağ'dan geçişlerine izin verilmeyecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personeli, seçim sonrası itiraz sürecini takip eden basın mensuplarının bayramını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti. YSK'daki seçim sonrası mesaisi, itirazları kabul etmek ve kabul edilen itirazları değerlendirmek üzere bayramda da sürüyor.
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