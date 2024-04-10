Çin\'in Xinjiang Bölgesi\'nde Modern Tarım Faaliyetleri

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1. Modern tarım faaliyetlerinden çeşitli görüntüler

Sonunda bahar geldi. Arılar vızıldarken Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin canlı renklerle bezeli tarlalarında çiftçiler yoğun bir tarım sezonuna hazır. Xinjiang bölgesi pamuk üretiminde lider konuma gelirken, modern teknolojilerin verimliliği nasıl artırdığını ve su tasarrufu sağladığını birlikte öğrenelim.

Beidou uydu navigasyon sisteminin kılavuzluk ettiği köylüler, plastik film serme, damlama sulama ve tohum ekimi gibi hassasiyet gerektiren işler için modern makineler kullanıyor.

Yeni ekim teknolojisi, "kuru ekim ve ıslak filizlendirme" gibi yüksek standartlı tarım arazisi uygulamalarıyla su tasarrufu sağlayarak üretim maliyetlerini düşürüyor.

Xinjiang bölgesi 2023 yılında 5,12 milyon ton pamuk üreterek ulusal toplamın yüzde 90'ından fazlasını oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kashgar'dan bildiriyor. (XHTV)