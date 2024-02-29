Çin, insanlı Ay keşif programında ilerliyor

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BEİJİNG, 29 Şubat (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Uzun Yürüyüş-10 roketi, Mengzhou insanlı uzay aracı, Lanyue Ay'a iniş aracı ve prototip geliştirme aşamasındaki Ay'a iniş giysisi dahil olmak üzere ülkenin insanlı Ay keşif programının sorunsuz ilerlediğini bildirdi.

Ajansın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Çin, bilimsel araştırmalar yürütmek üzere 2030 yılından önce astronotlarını Ay'a göndermiş olmayı planlıyor. Plana göre bir insanlı uzay aracı ve bir Ay'a iniş aracını Ay yörüngesine götürmek için iki taşıyıcı roket fırlatılacak. Uzay aracı ve Ay'a iniş aracı birbirleriyle buluşarak kenetlendikten sonra astronotlar Ay'a iniş aracına giriş yapacak.

Yakıt olarak sıvı hidrojen, sıvı oksijen ve kerosen kullanan yeni Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi, temel olarak Dünya-Ay aktarım yörüngesine uzay aracı ve Ay'a iniş aracı göndermek amacıyla geliştiriliyor.

CMSA ayrıca Shenzhou-18 ve Shenzhou-19 mürettebatlı uzay araçlarıyla 2024 yılında Çin'in uzay istasyonuna mürettebatlı iki uzay uçuş görevi gerçekleştirileceğini de duyurdu.

İnsanlı iki görev için mürettebat seçiminin yapıldığını ve görevlere yönelik eğitimlerin devam ettiğini kaydeden ajans, Shenzhou-17 mürettebatının ise Nisan'da Dünya'ya döneceğini açıkladı.

CMSA, Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi gibi kuruluşlarla yapılan uluslararası işbirliği projelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.