Çin, İran Nükleer Görüşmeleri İçin Diplomatik Çaba Gösteriyor

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin, Rusya ve İran arasında İran'ın nükleer programı hakkında gerçekleştirilecek görüşmenin, iletişim ve koordinasyonu artırma, diyalog ve müzakereleri hızlı şekilde yeniden başlatma amacıyla girişilen en son diplomatik çabaya işaret ettiğini söyledi.

Mao, perşembe günkü olağan basın toplantısında Çin'in cuma günü Beijing'de düzenlenecek toplantıdan beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Mao, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na taraf olan Çin'in, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun siyasi ve diplomatik yollarla uygun şekilde çözüme kavuşturulmasının yanı sıra uluslararası nükleer silahların yayılmasını önlenme rejiminin korunması ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın desteklenmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Sözcü, "Mevcut şartlar altında ilgili tarafların sükunetlerini koruması, itidalle hareket etmesi ve İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun tırmanması ve hatta cepheleşme ve çatışmaya dönüşmesinin önlenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Mao, tüm tarafların aynı doğrultuda çalışmasını, güven inşa etmesi ve kuşkuları ortadan kaldırmayı sürdürmesini ve diyalog ve müzakerelerin kısa sürede yeniden başlatılmasını sağlamasını içtenlikle temenni ettiklerini söyledi.