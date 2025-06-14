Çin, İsrail'in İran'a Saldırılarını Kınadı

VİYANA, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi Li Song, İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemlerini kınadıklarını ve barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırılara karşı olduklarını söyledi.

Li, cuma günü UAEA Yöneticiler Kurulu'nda İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail saldırıları konusunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada İran'ın nükleer programı meselesine siyasi ve diplomatik yollarla çözüm bulunmasını teşvik etmeye devam edeceklerini ve güç kullanımına ve hukuka aykırı tek taraflı yaptırımlara karşı olduklarını belirtti. Li, UAEA Yöneticiler Kurulu'nda tüm taraflarla yakın iletişimi sürdüreceklerini ve mevcut acil durumu ortaklaşa ele alacaklarını kaydetti.

Mevcut koşulların diplomatik müzakerelerin geleceğine yönelik olumsuz etkilerinden ciddi endişe duyduklarını kaydeden Li, ilgili ülkeleri durumu daha da kötüleştirebilecek eylemlerden kaçınmaya ve Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasını desteklemeye çağırdı.

İran'ın nükleer meselesine ilişkin siyasi ve diplomatik çabaları sorumlu, nesnel ve adil şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirten Li, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme mekanizmasını kararlılıkla korumaya ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın korunması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda UAEA üyesi onlarca ülke, ilgili koşullar konusunda ciddi endişelerini dile getirirken, birçok gelişmekte olan ülke de İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını sert bir dille kınadı.

UAEA Genel Konferansı'nda kabul edilen bir dizi karara atıfta bulunan taraflar, barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırı veya saldırı tehditlerinin BM Antlaşması, uluslararası hukuk ve UAEA Tüzüğü ilkelerini ihlal ettiğini ve nükleer güvenlik, nükleer emniyet, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. İran'ın nükleer sorununun çözümü için siyasi ve diplomatik yaklaşımların doğru seçenek olduğunu vurgulayan taraflar, uluslararası toplumu bu yöndeki çabaları aralıksız sürdürmeye çağırdı.

Toplantıda söz alan UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer tesislere, koşullar ve bağlam ne olursa olsun asla saldırılmaması gerektiğini kaydederek, bu tür saldırıların insanlara ve çevreye zarar verebileceğini söyledi. Grossi, "Bu tür saldırıların nükleer emniyet, güvenlik ve koruma tedbirlerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik üzerinde de ciddi etkileri olacaktır" ifadelerini kullandı.