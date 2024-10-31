Çin İthalat Fuarı'na Rekor Katılım

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BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, 5- 10 Kasım tarihlerinde Shanghai kentinde düzenlenecek olan 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

He, Perşembe günkü basın toplantısında fuara katılan 2.700'ün üzerinde şirketin sergilenecek ürünlerinin sergi salonlarına ulaştığını, 700'den fazla şirketin ürünlerininse taşınma aşamasında olduğunu ve 2 Kasım'a kadar fuar binasına ulaşacağını belirtti.

Sözcü, fuar sırasında yapılacak yiyecek-içecek hizmetleri ödemelerinde yabancı banka kartlarının kullanılabileceğini kaydetti. 5.000 metrekarelik yiyecek-içecek bölümünün bulunduğu fuarda tüm stantlara yiyecek-içecek teslimatı hizmetleri verilecek.

152 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılımcıya ev sahipliği yapacak 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 297 adet Fortune Global 500 şirketi ve sektör liderinin katılımıyla yeni bir rekor kırdı.

İlki 2018 yılında düzenlenen fuar, Çin'in yeni kalkınma paradigmasının sergilendiği önemli bir sergi, yüksek standartlı bir dışa açılma platformu ve tüm dünya için bir fırsat haline geldi.