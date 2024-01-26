Çin, ithalatı artırarak iş fırsatlarını dünyayla paylaşacak

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin'in ultra geniş pazarından doğan iş fırsatlarını dünyayla paylaşmak için bu yıl ithalatı artırmayı planladığını açıkladı.

Wang, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, "Yüksek kaliteli tüketici ürünleri, ileri teknolojiler, önemli ekipmanlar, kilit önemdeki bileşenler, enerji ve diğer kaynaklar ile Çin'de arzı yetersiz olan tarımsal ürünlerin ithalatını artıracağız" dedi.

Wang, Çin'in ithalat kanallarını çeşitlendireceğini ve ithalat sürecini kolaylaştıracağını da sözlerine ekledi.

Wang, ülkenin Çin İthalat ve İhracat Fuarı, Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı ve Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na ev sahipliği yapmaya devam edeceğini, Çinli işletmelerin yurtdışındaki fuarlara katılmalarını destekleyeceğini ve yüz yüze iletişim fırsatları yaratmak için iş insanlarının sınır ötesi seyahatlerini daha da kolaylaştıracağını söyledi.

Bakan, Nisan 2023'te dış ticaret ölçeğinin istikrara kavuşturulması ve yapısının optimize edilmesine ilişkin olarak Devlet Konseyi tarafından yayımlanan yönergenin olumlu sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Wang, Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu yönergenin uygulanmasını sağlamaya devam ederken bir yandan da bu konuda ek tedbirler düşündüğünü ve mevcut politikaları tamamlamak üzere bu tedbirleri en kısa sürede açıklamak için çalıştığını belirtti.