Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Yasukuni Tapınağı'na bağışını şiddetle kınadı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, "geçmiş Japon militarizminin sembolü olarak görülen" ve Asya ülkeleri arasında diplomatik gerilimlere yol açan tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na törensel bağışta bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Takaiçi'nin makamı adına başkent Tokyo'daki Şinto inancı tapınağına, sonbahar festivalinin başlangıcı dolayısıyla saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderildi.

Başbakanlığa yakın kaynaklar, üç gün sürecek festival kapsamında Takaiçi'nin tapınağı ziyaret etmeyi planlamadığını aktardı.

Japonya Ekonomik ve Mali Politikalardan Sorumlu Kabine Üyesi Kiuçi Minoru tapınağı ziyaret etti.

Kiuçi, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ulus uğruna değerli hayatlarını feda eden kahramanların ruhları önünde saygıyla eğildim ve savaşı reddetme yönündeki taahhüdümü yineledim." dedi.

Çin'in Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin, Japonya'nın tapınakla ilgili "olumsuz adımlarını" şiddetle kınadığını bildirdi ve tapınak ziyaretlerinin, Japonya'nın "yeniden askerileşmesinin önünü açtığını" belirtildi.

"Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü"

1869'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı, tapınak keşişlerinin, mezarları burada bulunan İkinci Dünya Savaşı'nın A-sınıfı 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı hale gelmişti.

Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tapınağa yapılan üst düzey ziyaretler, bu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Tapınağı "başbakan" sıfatıyla en son, 2012-2020 dönemi Japonya Başbakanı Abe Şinzo, 2013 yılında ziyaret etmişti. Tapınak ziyareti, Çin ve Güney Kore dahil komşu ülkelerin tepkisini çekmişti.