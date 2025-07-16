Çin Japonya'nın Tehdit Algısını Reddetti

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya'nın sözde "Çin tehdidini" abartmasına ve Çin'in içişlerine karışmasına şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Jiang çarşamba günkü basın toplantısında Japonya'nın kısa süre önce yayımladığı 2025 savunma resmi raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jiang, Çin'i "Japonya için eşi görülmemiş en büyük stratejik tehdit" olarak nitelemeye devam eden raporda Çin'in "statükoyu zorla tek taraflı olarak değiştirmeye çalıştığı" iddiasının ve Taiwan sorununa ilişkin sorumsuz yorumların bulunduğunu belirtti.

Japon militarizminin geçmişte Çin ve komşu Asya ülkelerine büyük acılar yaşattığını hatırlatan Jiang, Japonya'nın bu tarihi yanlışlarla yüzleşmek yerine, savunma bütçesini artırma, silah ihracatındaki kısıtlamaları kaldırma ve blok cepheleşmesine girmek amacıyla askeri ittifaklar kurma yoluyla ordusunu güçlendirme yönünde tehlikeli bir eğilim sergilediğini ifade etti. Jiang, Japonya'nın belli dönemlerde "Üç Nükleer Olmayan İlke'sini" değiştirme çağrısında bulunduğunu da vurguladı.

Jiang, bu eylemlerin Japonya'nın barışçıl anayasasına ve tamamen savunma odaklı politikasına ciddi tezat teşkil ettiğini, savaş sonrası uluslararası düzeni ciddi şekilde zedelediğini ve Asya-Pasifik bölgesinin barış ve huzuruna ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti.

Jiang, Japonya'nın Asya'daki komşu ülkeleri ve uluslararası toplumun bu eylemlerden endişe duyduğunu ve bu eylemlere karşı teyakkuzda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Jiang, içinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı verilen dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Taiwan'ın 1945'te Çin'e geri dönmesinin 2. Dünya Savaşı zaferinin bir sonucu ve savaş sonrası uluslararası düzenin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Jiang, Japon tarafını tarihten ders çıkarmaya, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgesinin ruhuna ve Taiwan meselesine ilişkin taahhütlerine gerçekten riayet etmeye ve somut önlemlerle Çin-Japonya ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlamaya çağırdı.