Çin, Japonya ve Güney Kore İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı - Son Dakika
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Çin, Japonya ve Güney Kore İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı

Üç ülke, karşılıklı güveni artırarak işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

22.03.2025 18:00
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TOKYO, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin iletişimi güçlendirme, karşılıklı güveni artırma ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Wang, cumartesi günü 11. Çin-Japonya-Güney Kore Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Üç ülkenin 9. Çin-Japonya-Güney Kore Üçlü Zirvesi'nden bu yana işbirliğinde kaydettiği olumlu ilerlemeyi tam olarak teyit ettiğini kaydeden Wang, karmaşık ve çalkantılı uluslararası konjonktür ve dünya ekonomisindeki yavaş toparlama karşısında üç tarafın iletişimi güçlendirmesi, karşılıklı güveni artırması, işbirliğini derinleştirmesi ve bölgesel barış ile kalkınmaya daha fazla istikrar unsuru sağlamasının zorunluluk ve sorumluluk olduğu konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Öncelikle işbirliği ivmesinin sağlamlaştırılması konusunda anlaştıklarını ifade eden Wang, üç ülkenin, başlangıçtaki işbirliği niyetini sürdüreceğini, Önümüzdeki On Yıllık Dönem İçin Üçlü İşbirliği Vizyonu'na odaklanacağını ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen liderler toplantısında belirlenen kilit öneme sahip 6 alanı merkez alan işbirliğinin uygulanması temelinde yeni alanlar açacağını, yeni büyüme faktörleri geliştireceğini ve yeni işbirliği vurguları yaratacağını söyledi. Tüm tarafların, yıl içerisinde 10. Çin-Japonya-Güney Kore Üçlü Zirvesi'nin düzenlenmesi konusunda yararlı iletişimlerde bulunduğunu kaydeden Wang, bu yönde uygun koşul ve atmosferin yaratılması için çalışacaklarını ifade etti.

İkinci olarak bölgesel ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesi konusunda uzlaştıklarını ifade eden Wang, üç ülkenin üçlü serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın genişletilmesinin teşvik edilmesi ve bölgesel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrar ve sorunsuz işleyişinin sürdürülmesi konusundaki iletişimi sürdüreceklerini dile getirdi. Wang, üç ülkenin zamanın ruhuna uygun olarak Asya'da bir bilimsel ve teknolojik inovasyon üssü kuracaklarını ve kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimini teşvik edeceklerini ifade etti.

Üçüncü olarak etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Wang, üç ülkenin 2025'ten 2026'ya kadar sorunsuz şekilde Çin-Japonya-Güney Kore Kültürel Etkileşim Yılı'nı düzenleyeceğini, üç ülke arasındaki halklar arası etkileşim sayısını 2030 yılına kadar 40 milyona çıkarmaya çalışacağını ve üçlü işbirliğine yönelik kamuoyu desteğini sağlamlaştıracağını kaydetti. Wang, sosyal refah, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmenin üç ülkenin halklarına daha fazla ve daha iyi fayda sağlayacağını vurguladı.

Dördüncü olarak çok taraflı işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade eden Wang, üç ülkenin ASEAN Artı Üç ve Doğu Asya Zirvesi gibi mekanizmalar çerçevesindeki koordinasyon ve işbirliğini güçlendireceğini, çevre bölgelerde "Üçlü+X İşbirliği'ni" teşvik edeceğini ve bölgede ortak kalkınmanın lokomotifi olacağını belirtti. Wang, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantılarının düzenlenmesi konusunda birbirlerine destek olacaklarını, açık bölgeciliği teşvik edeceğini, çok taraflılık ve serbest ticareti el üstünde tutacağını ve daha genel olarak faydalı ve kapsayıcı olan ekonomik küreselleşme yönünde hamle yapacağını kaydetti.

Wang, üç ülkenin Üçlü İşbirliği Sekretaryası'nın çalışmalarını tam olarak teyit ettiğini ve sekretaryanın danışma komitesinin süresini uzatma kararı aldığını ve sekretaryanın üçlü işbirliğini teşvik konusunda daha fazla rol oynamasını sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Japonya ve Güney Kore İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı - Son Dakika

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