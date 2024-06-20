Çin, kaliteli yeni üretici güçlerin dünya ekonomisine katkısını vurguladı

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Fu, kaliteli yeni üretici güçler geliştirmenin yalnızca Çin ekonomisinin kalkınmasını güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda Çin ile dünyadaki diğer ülkeler arasında kalkınma getirilerinin paylaşılmasını da teşvik edeceğini söyledi.

BRÜKSEL, 20 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın üst düzey düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü, kaliteli yeni üretici güçlere ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

"Çin'e Güç, Dünyaya Fayda: Kaliteli Yeni Üretici Güçlerin Kuramsal Katkısı ve Değer İlkesinin Analizi" başlıklı rapor, Çarşamba günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de Xinhua Haber Ajansı ve Avrupa-Asya Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği Çin-Avrupa Düşünce Kuruluşları Forumu'nda Çince ve İngilizce dillerinde yayımlandı.

Toplantıda konuşan Xinhua Haber Ajansı Başkanı ve Xinhua Enstitüsü Akademik Komite Başkanı Fu Hua, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından yaratıcı şekilde ortaya konulan "kaliteli yeni üretici güçler" kavramının, Xi'nin dünyadaki bilim-teknoloji ve ekonomi eğilimlerine ilişkin öngörülü gözlemlerine dayandığını ifade etti.

Fu, bu kavramın uluslararası ekonomi kuramlarına büyük katkı sunduğunu, üretkenlik gelişimi yasalarına yönelik anlayışı derinleştirdiğini ve yeni dönemde Çin ekonomisinin kalkınmasına ilişkin bir dizi önemli soruna yanıtlar sunduğunu dile getirdi.

Fu, kaliteli yeni üretici güçler geliştirmenin yalnızca büyük Çin ekonomisi gemisinin rüzgar ve dalgalardan geçerek dünyanın dört bir yanına yelken açmasına imkan vermekle kalmayacağını, aynı zamanda kalkınma getirilerinin Çin'le dünyadaki diğer ülkeler arasında paylaşılmasını da teşvik edeceğini, böylelikle barışçıl kalkınma ve herkes için refaha sahip daha iyi bir dünya inşasına yardımcı olacağını belirtti.

Raporun, Xinhua Enstitüsü'nün bu kavrama ilişkin araştırmalarının en son başarısı olduğunu ifade eden Fu, Xinhua Haber Ajansı'nın diğer ülkelerin düşünce kuruluşlarıyla araştırma ve işbirliğini güçlendireceğini ve dünya ekonomisinin gelişimine yönelik öneri ve tavsiyeleri ortaklaşa sunacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreter Yardımcısı Fabrizio Hochschild forumda yaptığı konuşmada, kaliteli yeni üretici güçler kavramının Çin sınırlarını aştığını ifade etti.

Çin'in dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olduğunu, imalat sektörünün ölçeğinin dünyada zirveye yerleştiğini ve aynı zamanda yeşil enerji sektöründe de lider olduğunu kaydeden Hochschild, Çin'in kaliteli yeni üretici güçler geliştirmesinin sadece kendi ekonomik kalkınması açısından değil, aynı zamanda yapay zekanın temsil ettiği yeni bilimsel ve teknolojik devrim ile endüstriyel devrim serisinin teşviki açısından da kritik önemde olduğunu vurguladı.

Beş bölümden oluşan rapor, Xi'nin kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesine yönelik önemli söylemlerine odaklanıyor. Derinlemesine inceleme ve araştırmalara dayanan rapor, kaliteli yeni üretici güçlerin zengin çağrışımları, temel unsurları, uygulama yolları ve bilimsel metodolojilerini sistematik olarak açıklıyor.

Çeşitli alanlardan 10 örnek vakanın sunulduğu rapor, kaliteli yeni üretici güçler kavramının Çin'deki canlı uygulamalarını ortaya koyuyor.

Foruma Çin ve Avrupa'daki siyaset, düşünce kuruluşu, medya ve iş çevrelerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan 100'ü aşkın temsilci katıldı.