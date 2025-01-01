Çin, Kinmen Adaları'ndaki Devriyelerini Artırdı

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BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi, salı günü Kinmen adaları yakınlarındaki sularda rutin kolluk devriyesi gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada Fujian Sahil Güvenliği'nin Aralık 2024'ten bu yana Kinmen adalarının yakınlarındaki sularda kolluk devriyelerini artırmak ve kontrolünü güçlendirmek üzere filolar konuşlandırdığı kaydedildi.

Söz konusu operasyonların Taiwanlı balıkçılar da dahil olmak üzere Çinli balıkçıların hayatları ve mallarının yanı sıra meşru hak ve çıkarlarının da korunmasını amaçladığı belirtildi.

Açıklamada operasyonlarla Xiamen ile Kinmen arasındaki sulardaki navigasyon ve operasyonların normal düzeninin etkin şekilde korunmasının hedeflendiği ifade edildi.