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Çin, Kızıldeniz'deki Gerilimi Azaltmak İçin Taraflara Sükunet Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin, Kızıldeniz'deki Gerilimi Azaltmak İçin Taraflara Sükunet Çağrısı Yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kızıldeniz'de gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için ilgili taraflara sükunet ve itidal çağrısında bulunduklarını belirtti. Mao, Kızıldeniz'in uluslararası ticaret rotası olduğunu vurgulayarak, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunmasında tüm tarafların sorumlu bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Çin, Kızıldeniz\'deki Gerilimi Azaltmak İçin Taraflara Sükunet Çağrısı Yaptı
12.01.2024 - 15:18,  Güncelleme: 15:20
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BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kızıldeniz'de gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için ilgili taraflara sükunet ve itidal çağrısında bulunduklarını belirtti.

Mao, Cuma günkü olağan basın toplantısında, Husilerin Kızıldeniz'de bir ticaret gemisine saldırmasına yanıt olarak ABD'nin Yemen'deki Husilere karşı başlattığı saldırıya ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Kızıldeniz'in ürün ve enerji sevkiyatı için önemli bir uluslararası ticaret rotası olduğunu vurgulayan Mao, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunmasında ilgili tüm tarafların yapıcı ve sorumlu bir rol oynayarak uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Dünya, Güncel, Son Dakika

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