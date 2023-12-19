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Çin Kızılhaç Derneği, Gansu'daki deprem sonrası acil durum müdahalesini başlattı - Son Dakika
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Çin Kızılhaç Derneği, Gansu'daki deprem sonrası acil durum müdahalesini başlattı

Çin Kızılhaç Derneği, Gansu eyaletinde meydana gelen depremin ardından ikinci seviye acil durum müdahalesini başlattı. Dernek, arama-kurtarma, sağlık ve afet yardım ekiplerini olay yerine sevk etti ve afet yardım malzemeleri gönderdi.

Çin Kızılhaç Derneği, Gansu\'daki deprem sonrası acil durum müdahalesini başlattı
19.12.2023 - 12:43,
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BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Pazartesi gecesi meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci seviye acil durum müdahalesini başlattı ve afet bölgelerine çalışma ekipleri sevk etti.

Dernek, Çin'in kuzeybatısındaki acil durum koordinasyon mekanizmasının da etkinleştirildiğini ve arama-kurtarma, sağlık ve afet yardım ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Şu ana kadar afet yardım fonu kapsamında 5 milyon yuan (yaklaşık 704.000 ABD doları) tahsis eden kurum, deprem bölgesine 700 pamuklu çadır, 2.000 katlanır yatak, 12.700 yorgan, 4.500 pamuk dolgulu mont ve 1.000 adet aile paketi gönderdi.

Dernek, afet yardım malzemelerinin ilk partisinin yanı sıra kurtarma ve yardım ekiplerinin de depremin vurduğu bölgelere ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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