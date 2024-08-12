Çin Konteyner Gemisi Baltık Denizi'nde Boru Hattına Zarar Verdiğini Kabul Etti

Güncel

Pekin yönetiminin, Çin'e ait bir konteyner gemisinin, geçen yıl Baltık Denizi'nde bulunan Finlandiya ile Estonya arasında doğal gaz taşıyan boru hattına zarar verdiğini kabul ettiği ileri sürüldü.

The South China Morning Post'un Çinli yetkililerce yürütülen iç soruşturmadan haberdar kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin'in, "NewNew Polar Bear" adlı konteyner gemisinin Baltık Denizi'ndeki "BalticConnector" boru hattında hasar bıraktığını kabul ettiği iddia edildi.

Yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan raporda, geminin, Estonya ile Finlandiya arasındaki doğal gaz boru hattına güçlü bir fırtına nedeniyle meydana gelen "kaza" sonucu hasar verdiği belirtildi.

Haberde, raporun, olayla ilgili cezai soruşturma yürüten Finlandiya ve Estonyalı yetkililere iletildiği kaydedildi.

Finlandiya polisi, Ekim 2023'te Estonya ile Finlandiya arasındaki boru hattının bir kısmının "NewNew Polar Bear" adlı konteyner gemisine ait büyük bir çapa tarafından parçalandığını bildirmişti.