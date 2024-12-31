Çin-Maldivler Serbest Ticaret Anlaşması 2025'te Başlıyor - Son Dakika
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Çin-Maldivler Serbest Ticaret Anlaşması 2025'te Başlıyor

Anlaşma, iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştıracak ve gümrük vergilerini sıfırlayacak.

31.12.2024 12:28
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BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin-Maldivler Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Anlaşma, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ve Maldivler Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Muhammed Said tarafından pazartesi günü duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında iki bakanın aynı gün içerisinde video bağlantısıyla bir görüşme gerçekleştirdiği de belirtildi.

Çin'in Maldivler'e yaptığı sanayi ihracatının büyük bir kısmını oluşturan gemiler, elektrikli ekipmanlar, mobilyalar ve tarım ürünleri, bu tarihten itibaren serbest ticaret anlaşması kapsamında işlem görecek.

Bakanlığın açıklamasında Maldivler'in Çin'e yaptığı su ürünleri ihracatının önemli bir kısmının da anlaşmanın ardından sıfır gümrük vergisi imkanından faydalanacağı belirtildi.

Çin-Maldivler Serbest Ticaret Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın serbestleştirilme ve kolaylaştırılma düzeyleri için sağlam bir kurumsal garanti sağlaması, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimini önemli ölçüde teşvik etmesi ve her iki ülkedeki işletmelerin ve halkın refahını sürekli olarak artırması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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