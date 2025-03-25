Çin Novartis ile İşbirliğini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng pazartesi günü Novartis CEO'su Vas Narasimhan ile bir araya geldi.

Han görüşmede Novartis'in, küresel sağlığa önemli katkılarda bulunan dünyaca ünlü yenilikçi bir ilaç şirketi olduğunu belirtti.

Çin hükümetinin yenilikçi ilaçların araştırılmasını ve geliştirilmesini teşvik ettiğini, desteklediğini söyleyen Han, fikri mülkiyet haklarının korunmasını yasalara uygun şekilde güçlendirmeye devam edeceklerini ve Novartis de dahil olmak üzere yabancı şirketler için daha iyi bir inovasyon ortamı yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

Han, Novartis'in Çin'in yarattığı bu fırsatları değerlendirerek, kendi avantajlarını tam olarak kullanmasını, iki taraf arasındaki karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirip genişletmesini ve Çin'de daha fazla gelişmesini umduklarını söyledi.