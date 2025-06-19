Çin, Orta Asya ile Ticaret İşbirliğini Artıracak

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Orta Asya ile ticari ilişkilerini daha da derinleştireceklerini ve sanayi ve tedarik zincirlerine ilişkin ikili işbirliğini teşvik edeceklerini söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında bakanlığın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ve kısa süre önce sona eren 2. Çin-Orta Asya Zirvesi sırasında Orta Asya ülkelerinin ilgili makamlarıyla ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmek, ticaretin kolaylaştırılmasını artırmak ve yeşil maden işbirliğini teşvik etmek üzere üç belge imzaladığını açıkladı.

He, bakanlığın ilgili Orta Asya ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkiler, yatırım, e-ticaret ve ekonomik ve teknolojik işbirliği alanlarına yönelik 5 adet ikili işbirliği belgesi imzaladığını da belirtti.

Sözcü, bakanlığın zirvede varılan temel sonuç ve mutabakatları hayata geçirmeye yönelik önlemler de alacağını ifade etti.

He, ikili ticari işbirliğini geliştirmek üzere Orta Asya ülkelerinden enerji, maden ve yüksek kaliteli tarım ürünleri ithalatını aktif olarak genişletirken, bölgeye otomobil, ev aletleri, telekomünikasyon ekipmanları ve hafif tekstil ihracatını artıracaklarını kaydetti.

He, elektrikli araçlar, biyomedikal, yeni enerji ve dijital ekonomi gibi yükselen alanlarda Orta Asya ile işbirliğini genişleteceklerini ve Orta Asya ülkelerinden geçen Çin-Avrupa yük trenlerini artırmak için çaba göstereceklerini de dile getirdi.

Sözcü, Kazakistan ve Tacikistan ile imzalanan yatırım anlaşmalarının yeni versiyonlarını uygulamaya koyacaklarını, Kırgızistan ile hizmet ticareti ve yatırım anlaşması müzakerelerini hızlandıracaklarını ve Özbekistan ve Türkmenistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımını destekleyeceklerini sözlerine ekledi.