Çin Otomobil Üretimi ve Satışları Artıyor - Son Dakika
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Çin Otomobil Üretimi ve Satışları Artıyor

Çin Otomobil Üretimi ve Satışları Artıyor

2024'ün ilk dokuz ayında Çin'in otomobil üretimi ve satışları istikrarlı bir artış gösterdi.

13.10.2024 12:40
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BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in otomobil endüstrisi, 2024 yılının ilk dokuz ayında araç üretim ve satışlarının istikrarlı bir şekilde artmasıyla büyüme eğilimi gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Cumartesi günü açıkladığı verilere göre, Ocak'tan Eylül'e kadar olan dönemde Çin'in otomobil üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla yaklaşık 21,47 milyon adede ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları da yüzde 2,4 artış göstererek 21,57 milyon adede yükseldi.

Eylül ayında otomobil üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düşüşle yaklaşık 2,8 milyon adede gerilerken, aylık satışlar da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 azalarak yaklaşık 2,81 milyon adet olarak gerçekleşti.

Birliğin genel sekreter yardımcısı Chen Shihua, Çin'in binek araç pazarının, araç takaslarını teşvik eden hükümet politikaları ve üreticilerin otomobil satışlarının en yoğun olduğu "Altın Eylül ve Gümüş Ekim" dönemlerinde yeni modeller piyasaya sürmesi sayesinde bu yılın üçüncü çeyreğindeki perakende satışların güçlenmesiyle kademeli olarak toparlandığını söyledi.

Ağustos ayında Çin, tüketicileri eski araçlarını hurdaya çıkarıp yenilerini almaya teşvik etmek amacıyla mali teşvikleri artırdı. Yeni enerjili binek araçların takası için sağlanan sübvansiyonlar da iki katına çıkarılarak 10.000 yuandan (yaklaşık 1.414 ABD doları) 20.000 yuana yükseltilirken, yakıtlı binek araçların takası için verilen sübvansiyonlar ise 7.000 yuandan 15.000 yuana çıkarıldı.

Kaynak: Xinhua

Otomobil, Ekonomi, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Otomobil Üretimi ve Satışları Artıyor - Son Dakika

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