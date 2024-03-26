Çin, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

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Çin, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde 5 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan yönetiminden olayın derhal tüm yönleriyle soruşturulması ve sorumluları en kısa sürede yakalayarak adalet önüne çıkarması istendi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğine yer verilen açıklamada, Çin'in terörist saldırıyı kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'daki Çin Büyükelçiliğinin vatandaşları güvenlik önlemlerini artırması konusunda uyardığı aktarılırken, Pakistanlı yetkililerden Çin vatandaşları, kurumları ve projelerinin güvenliğinin sağlanması için etkin tedbirlerin alınmasını talep ettiği aktarıldı.

Çin ve Pakistan'ın iki dost ülke ve "her koşulda stratejik işbirliği ortağı" olduğu vurgulanan açıklamada, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) Pakistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük fayda sağladığı, hiçbir gücün iki ülke arasında dostluğu ve işbirliğini bozamayacağı kaydedildi.

Olay

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı, son bir haftada Pakistan'da Çin'in yürüttüğü projelere yönelik üçüncü eylem oldu. Geçen hafta Belucistan eyaletinde bir hava üssü ve bir limana saldırılar düzenlenmişti.

Temmuz 2021'de Dasu Hidroelektrik Santrali projesini hedef alan intihar saldırısında da 9 Çin vatandaşı hayatını kaybetmişti.