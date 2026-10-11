Çin, Panama depreminde Çinli can kaybı bilgisi yok dedi, vatandaşları uyardı - Son Dakika
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Çin, Panama depreminde Çinli can kaybı bilgisi yok dedi, vatandaşları uyardı

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Çin, Panama depreminde Çinli can kaybı bilgisi yok dedi, vatandaşları uyardı
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Çin, Panama'daki şiddetli deprem sonrası Panama hükümetine ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri Sözcüsü, Çinli can kaybı ya da yaralanma bilgisi olmadığını, Büyükelçiliğin yardım edeceğini ve vatandaşları ikincil tehlikelere karşı tedbirli olmaya çağırdı.

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin, Panama'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Panama hükümetine ve depremden etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, an itibarıyla herhangi bir Çin vatandaşının yaralandığı ya da hayatını kaybettiğine dair bilgi almadıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı ve Panama'daki Çin Büyükelçiliği'nin gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini ve yardıma ihtiyaç duyan Çin vatandaşlarına derhal gerekli yardımı sağlayacağını söyleyen sözcü, Panama'daki Çin vatandaşlarına depremin yol açabileceği ikincil tehlikelere karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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