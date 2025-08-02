Çin, Paraguay'dan Taiwan ile İlişkilerini Gözden Geçirmesini Bekliyor

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Paraguay hükümetinin Taiwan konusunda, ülkesinin ve halkının temel ve uzun vadeli çıkarlarına hizmet edecek doğru kararı vermesini beklediklerini söyledi.

Guo, cuma günkü basın toplantısında Paraguay Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Hugo Meza'nın Çin anakarasını tanıyarak Taiwan'la ilişkileri sonlandırma konusunda ulusal bir tartışma yapılması çağrısında bulunması ve ülkesinin Taiwan'la "zaman kaybettiği" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Guo, "Benzer sesleri birçok kez duyduk. Bu tür açıklamalar Paraguay halkının çoğunluğunun güçlü iradesini yansıtmaktadır" dedi.

Guo, son yıllarda Paraguay'da giderek daha fazla kişinin, ülkenin artık Çin'e "sırtını dönerek" uluslararası toplumda bir "aykırı uç" olarak kalamayacağının farkına vardığını vurguladı.

Sözcü, "Paraguay hükümetinin bu çağrılara ciddiyetle kulak vereceğini ve hem Paraguay'ın hem de halkının temel ve uzun vadeli çıkarlarına gerçekten hizmet eden doğru seçimi yapacağını umuyoruz. Daha fazla Paraguaylı dostumuzu Çin'i ziyaret etmeye, kalkınmasına yakından tanık olmaya, Çin medeniyetinin açıklığını ve kapsayıcılığını deneyimlemeye ve ülkeyi gerçek anlamda tanımaya davet ediyoruz" dedi.