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Çin Patent Başvurularında Rekor Kırdı

Çin Patent Başvurularında Rekor Kırdı

Çinli şirketler, 2024'te Avrupa Patent Ofisi'ne 20.081 patent başvurusu yaparak önemli bir artış gösterdi.

26.03.2025 17:52
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BERLİN, 26 Mart (Xinhua) -- Çinli şirketler ve araştırmacılar, 2024 yılında Avrupa Patent Ofisi'ne 20.081 patent başvurusu yaparak yeni bir rekora imza attı.

Avrupa Patent Ofisi'nin salı günü açıkladığı 2024 Patent Endeksi'ne göre, bu rakam, ofis tarafından alınan tüm başvuruların yüzde 10,1'ini oluşturarak Çin'in küresel çapta en çok başvuru yapan dördüncü ülke olmasını sağladı.

Ofis yaptığı basın açıklamasında, Çin patent başvurularının büyüme oranının 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 olarak kaydedildiğini ancak toplam sayının 2018'den bu yana iki katına, 2014'ten bu yana ise dört katına çıktığını belirtti.

Başvurulardaki şirket sıralamasında Huawei, 4.322 başvuru ile lider konumda yer alarak genel listede ikinci sıraya yerleşti. Huawei'nin yanı sıra beş Çinli şirket daha ilk 50 başvuru sahibi arasında yer aldı. Açıklamada, "Bu durum Çin'in güçlü inovasyon kabiliyetlerini ve Avrupa patent başvurularına aktif katılımını ortaya koyuyor" ifadesine yer verildi.

2024 yılında Çin'de patent başvuruları için ilk üç teknik alan, küresel eğilimleri de yansıtarak, dijital iletişim, elektrikli makineler, cihazlar ve bilgisayar teknolojisi oldu.

Çinli başvuru sahipleri arasında en hızlı büyüyen sektör, 2023 yılına kıyasla yüzde 32,2 artış gösteren elektrikli makine, cihazlar ve enerji sektörü oldu.

Ofis açıklamasında, "Bu artışta, Çin'in batarya teknolojilerine yönelik patent başvurularında bir önceki yıla göre yüzde 79'luk artış kaydetmesi ve 4 Çinli şirketin batarya teknolojilerinde ilk 15 başvuru sahibi arasında yer alması etkili oldu" denildi.

Avrupa Patent Ofisi, 2024 yılında dünya genelinden toplam 199.264 patent başvurusu aldı. Elektrikli makineler, cihazlar ve enerji sektörleri küresel çapta en yüksek büyümeyi kaydeden alanlar oldu.

Ofis Başkanı Antonio Campinos, "Siyasi ve ekonomik belirsizliklere rağmen, dünyanın dört bir yanından şirketler ve mucitler geçen yıl yüksek sayıda patent başvurusunda bulunarak teknolojik güçlerini ve Ar-Ge'ye devam eden yatırımlarını ortaya koydular" dedi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

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