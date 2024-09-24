Çin, PVH Grubu Hakkında Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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Çin, PVH Grubu Hakkında Soruşturma Başlattı

Çin, Sincan'dan pamuk tedarikini bırakan PVH Grubu'nu güvenilmez varlık listesine aldı.

24.09.2024 20:48
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Çin Ticaret Bakanlığı, boykot amacıyla Sincan Özerk Bölgesi'nden pamuk tedarik etmeyi bırakan, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger gibi hazır giyim markalarının çatı şirketi PVH Grup hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'li tekstil şirketinin Sincan'dan tedarik ettiği ürünlerle ilgili aldığı "ayrımcı tedbirler" nedeniyle "Güvenilmez Varlık Listesi" kapsamında soruşturulduğu belirtildi.

Şirketin, Sincan'dan ithal pamuk ve diğer ürünleri boykot ederek piyasanın normal alım satım ilkelerini ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu suretle "Çin şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiği", "Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını tehdit ettiği" ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında ABD'li şirketten son 3 yılda konuyla ilgili belge yazışmalarını 30 gün içinde teslim etmesi isteniyor. Şirket bu sürede konuyla ilgili savunmasını sunma hakkına sahip bulunuyor.

Dünyanın önde gelen pamuk üretim merkezlerinden biri olan Sincan Uygur Özerk Bölgesi, bölgedeki Türk ve Müslüman azınlıkların zorla çalıştırıldığı iddiaları nedeniyle dünya gündemine gelmişti.

İddialar nedeniyle aralarında Nike, Adidas ve H&M gibi ABD'li ve Avrupalı uluslararası şirketler, Sincan'dan hammadde tedariğini gözden geçireceklerine ilişkin açıklamalar yapmıştı.

ABD Kongresi'nin 2021'de çıkardığı Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası, "aksi ispat edilene dek hukuken geçerli öngörü" olarak her ürünün zorla çalıştırma sonucu olduğu kabulüyle bölgeden tüm ithalatı yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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