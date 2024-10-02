Çin-Rusya İlişkilerinde 75. Yıl Kutlaması

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BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü fırsat bilerek çok yönlü tatbiki işbirliğini genişletmeyi sürdürmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi, söz konusu ifadeleri iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü dolayısıyla Çarşamba günü Putin'e gönderdiği kutlama mesajında kullandı.

Xi, kalıcı iyi komşuluk ilişkileri, kapsamlı stratejik koordinasyon ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin, Çin ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin en temel özellikleri haline geldiğini ifade etti.

Çin-Rusya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü fırsatını değerlendirmek, ikili ilişkilerin doğru yönde sağlam şekilde ilerlemesini sağlamak, çok yönlü tatbiki işbirliğini genişletmeyi sürdürmek, iki ülkenin yüksek kaliteli kalkınma ve modernizasyon süreçlerini ortaklaşa teşvik etmek üzere Putin'le çalışmaya hazır olduğunu, böylelikle dünya barış ve istikrarının korunmasına ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşasına yeni katkılarda bulunacaklarını vurguladı.

Putin ise Xi'ye gönderdiği mesajında ilişkilerin kurulmasının yıldönümü vesilesiyle samimi tebriklerini iletti.

Üç çeyrek asır önce dünyada Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülke olduklarını hatırlatan Putin, Çin'le kısa sürede yakın işbirliği ilişkileri kurduklarını kaydetti.

Putin, Rusya ile Çin arasındaki yakın ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin zamana yenik düşmediğini ifade etti.

Rusya-Çin ilişkilerinin tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çeken Putin, iki ülkenin siyaset, ekonomi, ticaret, bilim, teknoloji ve diğer alanlarda aktif işbirliği yürüttüğünü, uluslararası ve bölgesel konularda etkin koordinasyon içinde hareket ettiğini ve birlikte çok kutuplu adil bir dünya düzeninin inşasına çalıştığını dile getirdi.

Putin, Avrasya kıtası ve ötesinde güvenlik ve istikrarı teşvik etmek üzere iki ülkenin Xi ile görüşmelerinde vardıkları uzlaşıyı tam olarak hayata geçireceğinden ve Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını yeni dönemde daha da güçlendireceğinden emin olduğunu belirtti.