Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin, askeri ürünlerin ihracatında ihtiyatlı ve sorumlu bir tutum benimsiyor

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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, askeri ürünlerin ihracatı konusunda Çin'in her zaman ihtiyatlı ve sorumlu bir tutum benimsediğini söyledi.

Wu, Perşembe günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Savunma Bakanı'nın Çin- Rusya ilişkileri hakkındaki ifadelerine ilişkin bir soruya yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

İngiliz siyasetçinin ilgili açıklamalarını reddeden Wu, Çin ve Rusya'nın ittifak yapmama, cepheleşmeme ve üçüncü tarafları hedef almama ilkelerini gözettiğini ve Soğuk Savaş dönemindeki modellerden tamamen ayrışan yeni bir büyük ülke ilişkileri türü geliştirdiğini belirtti.

Sözcü, Çin-Rusya ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişiminin sadece iki ülke ve iki halkın temel çıkarlarına hizmet etmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refaha da katkıda bulunduğunu vurguladı.

Blinken'ın, Çin'in "Rusya'nın savunma sanayi üssüne çok büyük destek verdiği" yönündeki suçlamasına da karşı çıkan Wu, ABD tarafının Çin'e suç atmasını kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Sözcü, "Çin, barış görüşmelerinin teşvik edilmesine ve bu krize siyasi bir çözüm bulunmasına bağlılığını sürdürmektedir" dedi.

Çin'in çift kullanımlı kalemlerin ihracatını katı kurallarla yönettiğini vurgulayan Wu, istatistiklere göre Rusya'nın ithal ettiği silah bileşenlerinin ve çift kullanımlı kalemlerin yüzde 60'ından fazlasının Batılı ülkelerden geldiğini ifade etti.

Wu, Ukrayna'ya benzeri görülmemiş düzeyde askeri yardım sağlayan ABD'nin, Çin ile Rusya arasındaki normal ekonomik ve ticari faaliyetlere karşı mesnetsiz suçlamalarda bulunmasının tam bir çifte standart örneği olduğunu ve aşırı derecede iki yüzlü ve sorumsuzca olduğunu söyledi.