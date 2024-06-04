Çin (Sichuan)-Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı İstanbul'da düzenlendi

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İSTANBUL, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden üst düzey bir heyet, eyaletin Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirmek amacıyla İstanbul'da bir konferans düzenledi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen Çin (Sichuan)-Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı'na aralarında iş dünyası liderleri ve hükümet yetkililerinin de bulunduğu 100'den fazla Türk ve Çinli konuk katıldı.