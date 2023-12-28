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Çin, Taiwan ile ekonomik anlaşma kapsamında tarife indirimlerini kaldırdı - Son Dakika
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Çin, Taiwan ile ekonomik anlaşma kapsamında tarife indirimlerini kaldırdı

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ekonomik anlaşma kapsamında bazı ürünlere uygulanan tarife indirimlerinin kaldırılmasının haklı, meşru ve normal ekonomik davranışı yansıttığını belirtti. Sözcü, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın getirdiği faydaları talep ederken aynı zamanda anlaşmayı ihlal etmelerinin tarife indirimlerinin kaldırılmasına sebep olduğunu ifade etti. Sözcü, tüm meselelerin 1992 Mutabakatı temelinde çözülebileceğini vurguladı.

Çin, Taiwan ile ekonomik anlaşma kapsamında tarife indirimlerini kaldırdı
28.12.2023 - 13:47,
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BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ekonomik anlaşma kapsamında bazı ürünlere uygulanan tarife indirimlerinin kaldırılması kararının haklı, meşru, sağlam temellere dayandığını, ölçülü olduğunu ve normal ekonomik davranışı yansıttığını söyledi.

Chen, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin bir yandan Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın (ECFA) getirdiği faydaları talep ederken diğer yandan da Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal etmesinin, anakara yetkililerini Taiwan'dan gelen bazı ürünlere yönelik tarife indirimlerini kaldırmaya ittiğini belirtti.

Sözcü, DPP yetkililerinin sık sık ikiyüzlülük sergilemesinin, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların bu kişilerin bencilliğini, boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki samimiyetsizliğini ve Taiwan halkının birincil çıkarlarıyla ilgi meseleleri çözmeye yönelik isteksizlik veya yetersizliğini daha da iyi anlamasını sağlamaktan başka bir şeye yaramayacağını vurguladı.

Sözcü, Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması ile ilintili tüm meselelerin, 1992 Mutabakatı temelinde gerçekleştirilecek görüşmelerle çözüme kavuşturulabileceğini hatırlattı.

Chen, DPP yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" söylemine inatla bağlı olmaları, 1992 Mutabakatı'nı reddetmeleri ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki görüşmelerin siyasi zeminini baltalama girişimlerinin, Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması ile ilintili konuların çözüme kavuşturulamamasının temel nedeni olduğunu belirtti.

Sözcü, DPP yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" tutumuna bağlılıklarını sürdürmesi halinde, "yönetmelikler uyarınca ilgili departmanların ek önlemler almasını destekleyeceklerini" söyledi.

Sözcü, Taiwan'dan orfoz ithalatının yeniden başlaması hakkındaki sorulara cevaben, kararın Taiwanlı orfoz balığı yetiştiricilerinin yaptığı düzeltmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi sonucunda ve Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların aynı aileye mensup olduğu inancıyla alındığını dile getirdi.

Sözcü, 1992 Mutabakatı'na bağlı kalındığı ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" söylemi reddedildiği sürece, anakaradaki ilgili karantina yönetmeliklerine riayet edilmesi koşuluyla, Taiwan'ın tarım ve su ürünlerinin anakaraya ithalatının yeniden başlaması konusunda anakaranın adadaki yetkililerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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