Çin Ticaret Bakanlığı, AB ile hibrit araç mutabakatını karşılıklı faydaya dayandırdı - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı, AB ile hibrit araç mutabakatını karşılıklı faydaya dayandırdı

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Çin Ticaret Bakanlığı, AB ile hibrit araç mutabakatını karşılıklı faydaya dayandırdı
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Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin-AB hibrit araç mutabakatının karşılıklılık ve karşılıklı fayda ilkesine dayandığını belirtti. Sözcü, AB'nin baskıyla sonuç aldığı iddialarının tamamen mesnetsiz olduğunu ve mutabakatın Çinli işletmelerin çıkarlarını koruduğunu söyledi.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin ile Avrupa Birliği arasında hibrit araçlar konusunda varılan mutabakatın karşılıklılık ve karşılıklı fayda ilkesine dayandığını belirterek, AB'nin baskı yaparak sonuç aldığı şeklindeki iddiaların tamamen mesnetsiz olduğunu söyledi.

Sözcü cuma günkü açıklamasında, söz konusu mutabakatın tarafların üzerinde anlaştığı, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına riayet, gerçeklere saygı ve ayrımcılıktan uzak durma şeklindeki üç ilke temelinde sağlandığını belirtti. Sözcü, mutabakat çerçevesinde Çinli işletmelerin somut çıkarlarının etkin şekilde korunduğunu, AB'nin endişelerinin giderildiğini ve Çin-AB ticari anlaşmazlıklarının tırmanmasının önlendiğini ifade etti.

Çin ile AB arasındaki ekonomi ve ticaret istişarelerinin amacının, farklılıkları uygun şekilde ele almak ve birbirlerinin endişelerini diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturmak olduğunu belirten sözcü, iki tarafın da sorunları çözme konusunda samimiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, AB'nin baskı uygulayarak fayda elde etmeyi beklememesi ve Çin'in kendi çıkarlarını koruma konusundaki kararlılık ve kapasitesini küçümsememesi gerektiğini ifade etti.

Sözcü, AB'ye Çin ile orta noktada buluşma ve Çin-AB ekonomi ve ticaret ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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