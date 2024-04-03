Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin suçlamalarını reddetti

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin'in "piyasa dışı" ticaret politikaları ve uygulamaları benimsediğine, ayrıca tarım ürünleri ve veri politikaları gibi alanlarda engeller koyduğuna ilişkin suçlamalarını kesin bir dille reddetti.
Sözcü, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Cuma günü yayımladığı "Dış Ticaret Engellerine İlişkin 2024 Ulusal Ticaret Tahmin Raporu" hakkındaki soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.
Herhangi bir ülkenin ticaret politikalarının engel yaratıp yaratmadığının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde belirlenmesi gerektiğine inandıklarını belirten sözcü, ABD raporunun Çin'in ilgili politika ve uygulamalarının bu kuralları ihlal ettiğine dair herhangi bir kanıt gösteremediğine işaret etti.
DTÖ'nün gelişmekte olan en büyük üyesi olan Çin'in çok taraflı ticaret sistemini her zaman kararlılıkla destekleyip yüksek standartlı dışa açılımı genişletmeye devam ettiğini söyleyen sözcü, ABD'nin ise çok taraflı ticaret kurallarını hiçe saydığını ve adil rekabeti sekteye uğratacak çok sayıda ticaret engeli oluşturduğunu ifade etti.
Çin ile diğer DTÖ üyelerinin bu konuda büyük endişe duyduklarını belirten sözcü, ABD'den diğer ülkelere yönelik mesnetsiz suçlamalara son vermesini, DTÖ kurallarına uymasını, adil ve hakkaniyetli bir uluslararası ticaret düzenini gözetme çabalarına katılmasını istedi.
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