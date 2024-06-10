Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve AB arasındaki anlaşmazlıkları ele almayı ve işbirliğini savunmayı çağırıyor - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve AB arasındaki anlaşmazlıkları ele almayı ve işbirliğini savunmayı çağırıyor

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini ve kazan-kazan işbirliğinin sağlanmasını savunuyor. Bakanlık, tarafların meşru endişelerini dikkate alarak ticari anlaşmazlıkların artmasını engellemek için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, adil rekabetin tüm ülkelerin üzerinde uzlaştığı bir konu olduğunu ve Çin'in adil rekabeti desteklediğini belirtti. Wang, sağlıklı rekabete açık olduklarını ve kötü niyetli rekabete karşı olduklarını ifade etti. Ayrıca, işbirliğini genişletmek ve sağlıklı rekabetle kazan-kazan sonuçları elde etmek gerektiğini vurguladı.

10.06.2024 15:37
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BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve Avrupa Birliği'ne (AB) aralarındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele alarak kazan-kazan işbirliğini savunma ve sağlıklı işbirliğini kucaklama çağrısında bulundu.

Bakanlık, tarafların meşru endişelerini dikkate almak ve ticari anlaşmazlıkların artmasını engellemek üzere çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlığın İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerdeki Çin sermayeli işletmeler ve iş dernekleriyle gerçekleştirdiği sempozyumlarda, bazı iş temsilcileri AB'nin Çinli işletmeleri sözde adil rekabet gerekçesiyle sürekli baskıladığına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin'e yönelik "adaletsiz rekabet" suçlamalarının temelsiz olduğunu, adil rekabetin tüm ülkelerin üzerinde uzlaştığı bir konu ve uluslararası etkileşimlerin mihenk taşı olduğunu ve birkaç ülke tarafından tanımlanamayacağını belirtti.

Bakan, hakiki adil rekabetin başkalarına çelme takmaktan ziyade kendini geliştirmek anlamına geldiğini ve dışlayıcı olmak yerine açık, işbirlikçi, eşit ve karşılıklı faydalı olması gerektiğini kaydetti. Wang, adil rekabetin ayrıca uluslararası uzlaşıyla belirlenen kuralları keyfi şekilde ihlal edip değiştirmek değil, aksine bunlara riayet etmek anlamına geldiğini vurguladı.

Çin'in kazan-kazan işbirliğinden yana olduğunu ancak rekabetten kaçmadığını ve korkmadığını belirten Wang, sağlıklı rekabete kucak açtıklarını ve başkalarını kontrol etmek ve baskılamak üzere tasarlanmış kötü niyetli rekabete karşı olduklarını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı ve Çinli otomobil şirketleri ile Avrupalı şirketler arasındaki işbirliğini etkileyen sübvansiyon karşıtı soruşturmaya ilişkin endişelere de yanıt veren Wang, tarafların birbiriyle geçinebilmesinin yolunun işbirliğini genişletmekten ve sağlıklı rekabetle kazan-kazan sonuçları elde etmekten geçtiğini vurguladı. Bakan, İspanya'nın Barcelona kentinde Çin'in Chery Otomobil ve İspanya'nın Ebro-EV Motors şirketleri arasında kurulan ortak girişimi ziyaret ettiği sırada söz konusu açıklamaları yaptı.

Wang, Avrupa tarafının ticari korumacılığı terk edeceği ve diyalog ve işbirliğinden oluşan doğru yola geri döneceği umudunu dile getirdi.

Wang, ortak girişime dahil olan işletmelerin karşılaştıkları zorlukları aşarak çalışmalarını Çin ile İspanya ve Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin önemli bir projesi haline getirmelerini umduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve AB arasındaki anlaşmazlıkları ele almayı ve işbirliğini savunmayı çağırıyor - Son Dakika

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