Çin, Uganda\'ya 70 adet SUV araç teslim edecek

KAMPALA, 15 Aralık (Xinhua) -- Ugandalı yetkililer ve Çin'in Uganda Büyükelçisi Zhang Lizhong (sağdan ikinci) Uganda'nın Kampala kentinde SUV araçların devir teslim törenine katılıyor, 14 Aralık 2023.

Çin, 19. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi ve 3. Güney Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Doğu Afrika ülkesi Uganda'yı destekleme sözü verdi. Bu taahhüt Perşembe günü Çin'in Uganda Büyükelçisi Zhang Lizhong tarafından Uganda hükümetine 70 adet SUV araç teslim edilirken duyuruldu. (Fotoğraf: Uganda Dışişleri Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla)