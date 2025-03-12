Çin, Ukrayna Krizinde Diyalog Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizine dahil tüm tarafların diyalog ve müzakerelerde bulunmasını ve endişelerinin dikkate alındığı sürdürülebilir ve kalıcı bir barış planına ulaşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Mao, çarşamba günkü olağan basın toplantısında Ukrayna'nın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD heyetiyle görüşme sırasında ABD'nin "30 günlük acil geçici ateşkes" önerisini kabul etmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, Ukrayna krizinin başından bu yana diyalog ve müzakere yoluyla siyasi çözümü savunduklarını ve barış ve diyaloğu teşvik yönünde çaba gösterdiklerini kaydetti.

ABD ve Ukrayna'nın üst düzey yetkilileri arasında saatler süren istişarelerin ardından yapılan açıklamada ateşkesin karşılıklı mutabakat üzerine uzatılabileceği belirtilerek, "ABD, Rusya'ya kendilerinden gelecek karşılığın barışa ulaşmanın anahtarı olduğunu ifade edecek" denilmişti.