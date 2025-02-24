Çin, Ukrayna Krizine Yapıcı Rol Oynamaya Devam Edecek - Son Dakika
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Çin, Ukrayna Krizine Yapıcı Rol Oynamaya Devam Edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizinin siyasi çözümü için yapıcı rol üstleneceğini açıkladı.

24.02.2025 16:31
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BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ukrayna krizinin siyasi çözümünü teşvik etme konusunda yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini söyledi.

Lin söz konusu açıklamayı pazartesi günkü basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin pazar günü barışın yeniden tesisi ve yeniden yapılanma konusunda Çin'den yardım beklediğini ifade etmesinin ardından Çin'in Ukrayna kriziyle ilgili yeni bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine yaptı.

Ukrayna krizine ilişkin tutumlarının tutarlı ve net olduğunu belirten Lin, krizin başlangıcından bu yana ilgili tüm taraflarla iletişimi sürdürdüklerini, ateşkes için mutabakat oluşturmaya ve barış görüşmelerinin önünü açmaya kararlı olduklarını söyledi.

Lin, her zaman barışın yanında kararlı bir şekilde duracaklarını, tarafsız ve adil bir tutum sergileyeceklerini ve krizin siyasi çözümünü teşvik etmede yapıcı bir rol oynamak üzere uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Ukrayna Krizine Yapıcı Rol Oynamaya Devam Edecek - Son Dakika

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