Çin, Ukrayna Krizinin Barışçıl Çözümünü Destekliyor

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizinin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına olanak sağlayan tüm çabaları desteklediklerini ve tüm tarafların adil, kalıcı ve kabul edilebilir bir çözüme ulaşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında krizin siyasi çözümünde yapıcı rol oynamak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.

Ukrayna ile ABD arasında salı günü Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde'de bir toplantı yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında şubat ayının sonlarında Beyaz Saray'da nadir görülen bir hararetli tartışma yaşanmış, bunun üzerine ikili maden anlaşması iptal edilmiş ve ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri destek kesilmişti.